Карасев: Россия, Турция и Иран выдавливают Запад из Закавказья

08.10.2020, Киев, Максим Карпенко

России выгоден конфликт в Нагорном Карабахе, поскольку это дает ей возможность закрепиться как мировой державе, выбить из региона Запад и разрешить ситуацию вместе с Турцией и Ираном.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта подобное уже произошло в Сирии, когда эти три страны сумели добиться значительного снижения роли Запада в регионе.

«Статус Карабаха, не знаю, как-то должен решиться, это какой-то должен быть не такой, что «это наша территория или наша территория». Возможно, какая-то отдельная единица административная, такое бывает тоже. Это уже дипломаты будут решать. Но там главное, мне кажется, вот что.

Эта вся история как раз в пользу русских, потому что Пашинян – человек Запада был, и эта вся игра, мы считали, что армяне – это союзники России, но в последнее время этого уже не было. Там же прислали из диаспоры своих и министров, и так далее, из американской, прежде всего, диаспоры, от Сороса и так далее, это все правда.

А теперь некуда деваться, Россия станет гарантом. Наверное, там будет база в Гюмри, четыре тысячи военнослужащих. Она станет гарантом, как в Приднестровье 14-я армия в свое время была фактором, который сдерживал эти все вещи.

Турция зайдет туда, Турцию это устраивает, они этого хотели. Русские, ну что, ну не против работать с турками по таким кейсам. Главное, чтобы не было там Запада, прежде всего Британии, разведок этих. Иран, наверное, где-то подключится, потому что они, с одной стороны, азербайджанцы – шииты, а армяне – христиане, но они (Иран) за армян, потому что турецкий геноцид, против Турции.

Как в Сирии была Россия, Турция, Иран, так и здесь будет. Но без Запада. И это вписывается в тот проект, который всегда в уме держал Путин и Эрдоган. Это первая девестернизация международных отношений на Закавказье, как в Сирии. Фактически, девестернизация Ближнего Востока», – заявил Карасев.