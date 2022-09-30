Карасев: Россию победить невозможно

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Новости Украины

Россию невозможно победить, потому что она является ядерной державой.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, запасы ядерного оружия у России – как тактического, так и стратегического, чрезвычайно велики, поэтому единственный вариант для Украины и Запада – нанести ей «стратегическое поражение».

«Дело в том, что Россию победить как ядерную державу, у которой – у США и России 90% ядерных боеголовок. 10% – это Китай и так далее. 6600 – это стратегические ядерные и 4447 – это тактические ядерные боеприпасы, это российские. Это очень много», – сказал эксперт.

«Но еще раз говорю – победить ее нельзя как ядерную державу. Стратегическое поражение можно нанести, потому что она может и дрогнуть, не использовать стратегическое ядерное вооружение. Почему? А потому что тогда никто не победит», – заявил Карасев.