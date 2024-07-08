Карасев: Ситуация очень тревожная. Украина теряет территории перед саммитом НАТО

Вадим Москаленко.  
08.07.2024 14:52
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украина опрометчиво отказывается от прекращения огня, ведь на поле боя инициатива уже давно принадлежит России. Об этом в эфире интернет-канала «Политбюро» заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина опрометчиво отказывается от прекращения огня, ведь на поле боя инициатива уже давно принадлежит...

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«Украина отказалась от прекращения огня, и Путин тоже отказывается от прекращения огня. В такой ситуации выигрывает тот, кто наступает, и у кого преимущество на линии фронта.

Скажите, зачем Путину сейчас перемирие? Кстати, он отверг в Астане план Эрдогана. Потому что у них на фронте всё хорошо. Не то чтобы прям замечательно, но они продвигаются», – сказал Карасев.

«А у нас бедлам, депутаты «мочат» генералов. Младший офицерский состав тоже не против поучаствовать в этом «благородном» деле. Президент говорит – «у нас люди есть, оружия нет». Главком говорит, что «люди есть, но они не мотивированные». У нас нет мотивированного ядра ВСУ, набираем с мобилизацией людей, сразу гоним на фронт.

Ситуация на фронте очень тревожная. Генштаб признал, что покинули район Канал города Часов Яр. Это значит, что Часов Яр ещё буквально немного, и всё. Перед саммитом НАТО, заметьте, мы теряем территории», – добавил политолог.

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