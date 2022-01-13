Карасев сообщил плохую новость сторонникам евроатлантической интеграции Украины

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Новости Украины

Ни о каком вступлении Украины в НАТО и Европейский союз речи в ближайшем будущем не идет.

Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Карасева, если бы перспектива членства Украины в НАТО рассматривалась в повестке ближайшего времени, то говорилось бы и о ее возможном членстве в ЕС.

«Запад и США настаивают на том, что все-таки НАТО должно оставаться краеугольным камнем европейской системы безопасности, наверное, чуть втягивать Россию или делать все, чтобы уходить от прямой эскалации, от прямой конфронтации и на какое-то время заморозить вступление Украины, Грузии, Молдовы в НАТО и Европейский союз», – сказал эксперт.

Он призвал понимать, почему никто не говорит о вступлении Украины в Европейский союз.

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«Потому что система безопасности Европы имеет две опоры – НАТО и Европейский союз. Все страны сначала вступали в НАТО, а потом в Европейский союз. США обеспечивают безопасность, силовой компонент НАТО, а Европейский союз обеспечивает экономические условия, достижения, как это было на примере Польши, центральноевропейских стран. Но мы же видим, что о Европейском союзе нам не говорят сейчас, только о НАТО идет речь. Сегодня ни о каком вступлении в НАТО речь не идет. Если бы шла речь, уже бы и Европейский союз тут тоже как-то был», – заявил Карасев.