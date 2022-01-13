Карасев сообщил плохую новость сторонникам евроатлантической интеграции Украины

13.01.2022  11:54 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Дзен, ЕС, НАТО, Политика, Украина
Новости Украины

Ни о каком вступлении Украины в НАТО и Европейский союз речи в ближайшем будущем не идет.

Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни о каком вступлении Украины в НАТО и Европейский союз речи в ближайшем будущем...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



По словам Карасева, если бы перспектива членства Украины в НАТО рассматривалась в повестке ближайшего времени, то говорилось бы и о ее возможном членстве в ЕС.

«Запад и США настаивают на том, что все-таки НАТО должно оставаться краеугольным камнем европейской системы безопасности, наверное, чуть втягивать Россию или делать все, чтобы уходить от прямой эскалации, от прямой конфронтации и на какое-то время заморозить вступление Украины, Грузии, Молдовы в НАТО и Европейский союз», – сказал эксперт.

Он призвал понимать, почему никто не говорит о вступлении Украины в Европейский союз.

«Потому что система безопасности Европы имеет две опоры – НАТО и Европейский союз. Все страны сначала вступали в НАТО, а потом в Европейский союз. США обеспечивают безопасность, силовой компонент НАТО, а Европейский союз обеспечивает экономические условия, достижения, как это было на примере Польши, центральноевропейских стран. Но мы же видим, что о Европейском союзе нам не говорят сейчас, только о НАТО идет речь. Сегодня ни о каком вступлении в НАТО речь не идет. Если бы шла речь, уже бы и Европейский союз тут тоже как-то был», – заявил Карасев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть