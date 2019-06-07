Карасев созрел на федерализацию

07.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украине нужно менять форму государственного на более автономизированную или федеративную.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, по-другому разрешить конфликт на Донбассе не удастся.

«Надо менять внутреннюю структуру государства. Назовем это глубокой децентрализацией. Кто-то скажет, это конфедерация, федерация, автономизация. Ну а что вы хотите? По-другому не будет. Надо же объяснить, что или так, или так надо. Все понимают, но не хотят признаться себе…

Мы что сделали – мы конфликт, который возник, мы его сделали полностью внешним. А часто такие конфликты, как на Донбассе, как решаются? Сменой внутренней структуры государства. Меняют дизайн государственности. Более централизованный, автономизованный. Но для этого надо иметь «дизайнера», соответствующие геополитические обстоятельства», – заявил Карасев.