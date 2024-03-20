Карасев: США и РФ движутся к риторической деэскалации без Украины

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Нынешний президент США Джо Байден для Москвы более предсказуем, чем его оппонент Дональд Трамп.

Об этом на канале украинского журналиста Александра Шелеста заявил политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И как-то уже забываешь, что США не будут поздравлять Путина, признание – не признание, что-то намечается глобальное», – прокомментировал Шелест инициативу США.

Карасёв ответил, что выборы в РФ можно не признавать сколько угодно, но американцы не могут не признавать реальность.

«Стратегическую стабильность они не могут не признавать. Поэтому – ну, не признавайте, но де-факто. Де-юре – это из области идеального, а из области материального – это де-факто. Но я увидел, что там изменён акцент. Раньше они говорили: только в пакете с Украиной, со всем пакетом будем рассматривать, сейчас – нет. Сейчас они готовы именно по стратегической стабильности», – обратил внимание политолог.

По его мнению, США не от хорошей жизни идут на такое.

«Это договор СНВ-3. В принципе, это ядерная тема, Россия втянула Америку, и Америка согласилась тоже обсуждать эту тему. С Китаем – без Китая, неважно. Для чего это Америке именно сейчас? Во-первых, действительно, есть проблема СНВ. Путин не случайно говорил, что у них сейчас ядерная триада находится в лучшем состоянии, чем у американцев, и американцы это понимают. Поэтому им надо выиграть время, чтобы модернизировать свои, это второе. Третье, Байдену тоже надо что-то показать, какие-то дипломатические результаты, потому что по Украине ситуация зависла, по Израилю – конфликт с Израилем. Эти темы надо как-то снять и вывести на первый план миротворчество или глобального лидера, который решает с ядерной стратегической компонентой», – предположил Карасёв.

При этом, по его словам имеет место «риторическая деэскалация», и Байден в таких вопросах для России гораздо понятнее, чем Трамп.

«Кто-то говорил, что Путин троллил Байдена, когда говорил, что им с Байденом не то, что комфортнее, но… В принципе, с Байденом им решать вопросы легче, особенно традиционные, связанные с разоруженческой тематикой ещё времён Холодной войны. Потому что, как сказал Путин, Байден – это представитель традиционной политической школы. В принципе, вся внешняя политика России на международном направлении во многом тоже вышла из этой старой традиционной политической школы. Может даже получится у них что-то, не знаю, не получится, но это такая микроразрядочка, нет вражеской риторики, обоюдных вражеских обвинений. Нет эскалационной риторики. Вот, риторическая деэскалация, она очевидна. И здесь действительно – потому что Трамп в этой теме не очень, а во-вторых, действительно, Трамп непредсказуем в этом отношении. А вот Байден им понятен», – заключил эксперт.