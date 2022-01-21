Карасев: США могут поддержать майдан в пользу… России

Новости Украины

Если Украина не будет выполнять «Минские соглашения», США могут закрыть глаза на очередную попытку переворота и смену власти в стране.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, это будет зависеть от того, насколько настойчиво Россия будет требовать от Киева выполнять обязательства и угрожать наступлением.

«Америка давить на украинскую власть пока не будет. Но я говорю пока, потому что если Россия будет и дальше требовать то, что надо выполнять, угрожая разного рода военными и невоенными способами войны – гибридными, кибер, экономическими и так далее, то встанет вопрос: что делать, как их не выполнять? Тогда новая власть в Украине должна быть, которая возьмет на себя ответственность решить эту проблему. И это же будет с молчаливого одобрения Америки», – говорит политолог.

«Пока они предотвращали любые досрочные выборы, майданы, протесты и так далее, потому что они не хотели бы дестабилизировать ситуацию в Украине и вообще, чтобы Украину трясло, она демонстрировала свою несостоятельность политическую и демократическую. Поэтому они всегда были против каких-то майданов. Эти все майданы, которые Саакашвили делал, – все это не получило распространения. Тем более, что тогда и власть показала свою силу… А если будет альтернатива – война большая с вторжением – можно пугать, конечно, Россию санкциями для того, чтобы удерживать от такого решения. А если выбора не будет?.. Тогда придется и власть менять, как-то перезагружать политическую систему. Ну это уже американцы, от Америки будет много зависеть и от Запада», – заявил Карасев.