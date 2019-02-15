Карасев удивился рейтингу Порошенко в Донбассе
Соцопросы показывают, что в Донбассе за действующего президента Петра Порошенко готовы проголосовать порядка 15% избирателей, но эти данные явно не соответствуют реальному положению дел.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Очень странно, что, по данным соцопросов, на Донбассе действующий президент имеет 15%. Я понимаю, что там Бойко на первом месте с 30%. Понимаю, что там может быть много голосов у Зеленского, Вилкула. Но вряд ли у действующего президента может быть такая поддержка в Донецкой и Луганской областях, на территории, которая контролируется Украиной. Благодаря этим цифрам президент вырвался в тройку лидеров и имеет шансы попасть во второй тур», – сказал Карасев.
Метки: Выборы, Донбасс, Карасев, Порошенко, Социология
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