15.02.2019, Киев, Игорь Петров

Соцопросы показывают, что в Донбассе за действующего президента Петра Порошенко готовы проголосовать порядка 15% избирателей, но эти данные явно не соответствуют реальному положению дел.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Очень странно, что, по данным соцопросов, на Донбассе действующий президент имеет 15%. Я понимаю, что там Бойко на первом месте с 30%. Понимаю, что там может быть много голосов у Зеленского, Вилкула. Но вряд ли у действующего президента может быть такая поддержка в Донецкой и Луганской областях, на территории, которая контролируется Украиной. Благодаря этим цифрам президент вырвался в тройку лидеров и имеет шансы попасть во второй тур», – сказал Карасев.