Карасев: Украина атакует Крым для Запада

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украинские диверсии в Крыму нужны Украине для того, чтобы градус конфликта не затухал и западная помощь не останавливалась.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил известный украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По словам Карасева, на фронтах замечается некая заморозка, контрнаступление на Херсон провалилось, поэтому Запад может устать от затяжного конфликта и остановить поток помощи Украине. Для того, чтобы этого и не произошло, в информационное пространство и была вброшена тема Крыма.

«Эта «зависшесть» ситуации имеет ряд недостатков или может иметь ряд последствий, не очень необходимых для Украины. Потому что эта «зависшесть» может стимулировать, подталкивать наших западных партнеров к тому, чтобы активные военные действия затухали, чтобы выйти затем на какой-то переговорный трек. Тем более, что обещанное украинским армейским руководством контрнаступление на Херсон пока откладывается именно потому, что Запад не предоставил Украине тот необходимый пакет помощи, прежде всего, в виде ударных и штурмовых вооружений, прежде всего, самолетов, без чего успешное контрнаступление, как правило будет неудачным и только приведет к потерям, но не даст убедительной военной победы», – сказал эксперт.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Так вот, в связи с этим, у украинского руководства сейчас и, прежде всего, у наших польских и балтийских друзей возникает такое подозрение, что западная Европа, и, возможно, в США сейчас, в администрации Байдена тоже есть такое колебание, что говорят, что могут пойти на то, что все, устали, больших побед нет со стороны Украины. Ну да, не дали России выиграть, но и победить пока у Украины шансов маловато. Поэтому сейчас украинское руководство сделало курс на тотальную войну… Так вот, курс на более общую войну для того, чтобы, если не получается контрнаступление под Херсоном и освобождение Херсона, повысить ставки и, стало быть, повысить помощь и активизировать западную поддержку Украины в освобождении украинских территорий… А Крым здесь нужен, во-первых, чтобы показать, что война может переноситься на те территории, которые Россия считает своими, хотя Крым Украина по праву считает своей территорией», – заявил Карасев.