Карасев: Украина не сохранится довоенном формате

25.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина уже никогда не будет государством образца 2013 года. Даже если конфликт на Донбассе будет разрешен, «облик и характер» страны должен будет измениться.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы что, наивные? Мы что, говорим – давайте мы реинтегрируем, но на своих условиях. Или вы дурите, или вы сами дураки. Ну по-другому нельзя. Не дурите. Или вы действительно не понимаете, что так не может быть? Если военным путем, то понятно, что на наших условиях, но мы же сами говорили, что военным путем мы не можем. Мы должны понять, если мы реинтегрируем эти территории, допустим по формуле Штайнмайера – одна ситуация…

Вы хотите, чтобы решение Донбасса было и все были в дамках. Так нет, надо же понимать. Если мы эти территории возвращаем – мы же не возвращаем 2013 год. Мы не возвращаем Украину 2014 года, мы должны это понять. Не будет ее. Облик и характер страны и государства будет изменен. Он уже был изменен в 2014 году, когда началась война, когда начался конфликт, когда все началось здесь. И внутренняя милитаризация, и внешняя милитаризация. Страна стала другой сейчас и характер государства стал другим», – заявил Карасев.