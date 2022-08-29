Карасев: «Украина стала протекторатом США. Роль Британии преувеличена»

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В протекторате США над независимым государством нет ничего зазорного, это проходили ведущие на сегодняшний день страны мира.

Об этом на пресс конференции в Киеве заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Франция не у дел в Центрально-Восточной, Восточной Европе, тут нет ей места, потому что тут выросли за это время мощные игроки такие, как Украина, Польша, страны Балтии. США… я бы тут о Британии не говорил, у нас любят преувеличивать британское влияние на Восточную Европу, Украину. А – тут в первую очередь США, которые сегодня делают военную миссию помощи Украине», – отметил эксперт.

«Фактически некоторое время будет существовать военный протекторат, и тут нет никакого негативного оттенка в этом слове. В своё время США несли такие обязательства перед Израилем, Японией, Германией после Второй мировой войны. Так что европейская политика сегодня на Востоке, она от Балтики до Чёрного моря», – сказал Карасёв.