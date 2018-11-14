Карасев увидел, как Украина превращается в гетто для мигрантов

14.11.2018, Киев, Владимир Гладков

В условиях нового мирового порядка украинским политикам надо думать не о своих рейтингах, а о выживании страны.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил украинский политолог Вадим Карасёв передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В мире сегодня идёт война за новый мировой порядок. Поэтому договариваться мы должны не о рейтингах и даже не о тарифах, а о том, какое наше место на этой новой карте, в новой среде безопасности Европы и мира.

Американцы выйдут из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а где они эти ракеты будут ставить? Не думаю, что во Франции или Германии, они их поставят или в Польше, или в Украине. Режим нераспространения ядерного оружия рухнул. Все страны, которые хотят выжить, начнут заниматься созданием или восстановлением своего ядерного потенциала. Мы готовы к этому? Это какого масштаба задачи! У нас есть такие масштабные политики и государственные деятели, которые могли бы заниматься этим делом?» –поинтересовался Карасёв.

«Иначе страны не будет! Все уедут, тут останется двадцать миллионов, но на такую большую территорию нам никто не даст. Нам скажут в ЕС, возьмите по квоте сирийцев, возьмите ещё кого-то, у вас много места – кто вам давал право на такую большую территорию, когда вы не можете управлять собой», – добавил украинский политолог.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Институт демографии и социальных исследований НАН Украины прогнозирует, что вымирающую Украину заселят выходцы из Средней Азии.