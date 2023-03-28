Карасев: В Европе начинается движ – «давайте, быстрее наступайте»

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Европейские элиты боятся нарастающего недовольства населения сложившейся ситуацией в их странах и подгоняют Украину к скорейшему наступлению, чтобы потом был повод «заморозить» конфликт.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Карасева, протестные митинги в Германии и Франции дают понят, что правящие элиты могут быть снесены.

«Сейчас Европа в такой ситуации, что в последнее время нотки истерии, что надо войну заканчивать. Заморозка – понятно, Запад будет говорить, что на наших условиях и так далее, но, по-моему, они сами сейчас до конца не понимают, как завершить войну, чтобы сохранить лицо или на победной ноте. Они же требуют от нас наступления, но Зеленский правильно сказал: «Вы требуете наступления, все время подчеркиваете это, но вытребуете успеха, но для этого надо в разы (увеличить) военную помощь, прежде всего самолетами. Иначе будет очень трудно». Это реалистичная позиция – добиться военного успеха. Но что мы видим сегодня? Президент Словакии говорит: «У нас уже и терпение, и возможностей нет, мы уже не можем» и так далее. После заявления о размещении ядерных боеприпасов в Белоруссии вице-президент Болгарии тоже заявила о том, что нужны мирные переговоры, нужно как-то заканчивать, потому что это уже приобретает серьезный характер для Европы. Понятно, что поляки и балты будут держаться до последнего, потому что усиление российского и белорусского влияния в Восточной Европе, на границах Польши – со всеми вытекающими последствиями. Но, в общем-то, элиты боятся, что начиная от бунтующих масс в Париже и забастовочных масс в Германии, а также уставших масс в ряде стран Восточной Евопы, они могут пострадать и быть снесены – либо в результате досрочных выборов, либо в результате еще каких-нибудь экстраординарных событий. Поэтому начинается движ, что давайте, быстрее наступайте, побеждайте и потом замораживайте», – заявил Карасев.