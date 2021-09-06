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06.09.2021 10:55 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Война, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Карасев: Война в Донбассе нужна для дерусификации

Новости УкраиныКонфронтация и гибридная война с Россией дает власти основания для дальнейшей дерусификации страны. При...

Конфронтация и гибридная война с Россией дает власти основания для дальнейшей дерусификации страны. При этом если в Донбассе наступит мир и регион реинтегрируется в состав Украины, то вопрос русского языка и населения снова остро станет на повестку дня.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть же у нас часть элиты, политического класса и часть общества, которая за решение по Донбассу, которая нормализует отношения с Россией, сблизит Украину с Россией. А другая часть как раз наоборот – чем подальше от России, тем лучше. И эта часть, которая против сближения с Россией или восстановления отношений с Россией, она более сильная, более пассионарная, более активная», – сказал эксперт.

«Если мы возвращаем Донбасс, то мы возвращаемся к нормальным отношениям с Россией, но без Крыма. Уже, кстати, есть проблема, а Крым как? А если мы оставляем это все в замороженном или полузамороженном состоянии, не идем ни на какие уступки, война до победного конца гибридная и так далее, значит, мы продолжаем воевать с Россией. Понимаете, в чем дело?», – отметил политолог.

«Некоторые у власти, среди политического класса и общества, хотят дальнейшей, как они говорят, национально-освободительной войны с Россией до победного конца. Поэтому, если вы принимаете Донбасс, война закончена, все. И опять возникает вопрос – украинцы, русский язык и так далее. И наоборот, чем вы дальше воюете с Россией, гибридно, тем больше вы дальше вводите украинизацию, у вас есть повод для дерусификации», – заявил Карасев.

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