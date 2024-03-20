Карасев: Война закончилась, пора ее завершить

Если Украина не в состоянии выиграть войну, то нужно попробовать одержать победу в достижении мира.

Чтобы выйти из войны необходимо вернуться к тому, с чего всё начиналось. По крайней мере, уже точно Крым не вернётся, и вопрос невступления Украины в НАТО решён – по факту военных действий.

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Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперта спросили, есть ли политический выход для Украины из сложившейся ситуации.

«Выход всегда есть. Выход – там, где вход. С чего война началась? С того, что был ультиматум Западу по возвращению военной инфраструктуры НАТО на границы 1997 года и невступление Украины в НАТО. В принципе, вопрос о невступлении Украины в НАТО решён по факту военных действий. Но война закончилась, её только надо завершить. Самое сложное – это завершение, я не говорю уже юридическое оформление, оно может продолжаться долго. Азербайджан-Армения, 4 года назад оно закончилось, но до сих пор идут разные согласования. Это же надо сохранить политическое лицо властям, это не всё так просто. Это надо сделать, чтобы война извне не перекинулась внутрь, чтобы не было внутренних распрей и потрясений. Потому что начнётся выяснение отношений – а почему не подготовились, а почему так, а не так, а почему Бахмут держали столько, а Авдеевку столько», – сказал Карасёв.

Он добавил, что необходимо подготовить внутренние условия для того, чтобы и общество это приняло.

«У нас же тоже многие в таких ура-радикальных позициях, что давай полную победу, что чуть ли не до Москвы надо дойти. Как сказал политолог Стивен Коткин, для того, чтобы взять Крым, Украине нужно Москву взять. Это же тоже надо понимать. И у них там тоже есть радикалы-патриоты, которым надо тоже, так сказать, скальп Украины. И у нас. Надо общество подготовить, научиться им управлять, управлять настроениями, чтобы они понимали, доходили до выводов нужных не через смерти своих близких, не через эту мобилизацию. Теперь доходит немножко, а раньше не доходило. Поэтому, война ментально, она, мне кажется, закончилась. Главное сейчас её завершить. И если главная цель войны – это всегда мир, война никогда не является самоцелью, значит, нужно подумать сейчас. Если мы не можем абсолютно выиграть войну, мы должны выиграть мир. Сейчас надо думать, как выиграть мир, а всё остальное на поле боя, в дипломатии – это уже инструменты этой главной цели», – заключил политолог.