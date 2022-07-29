Карасев: Войну против Коломойского и Корбана начал Порошенко

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Новости Украины

Все украинские президенты давили на местную власть и ее лидеров.

Об этом израильскому интернет-каналу «Iton tv» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко же первый начинал войну против Корбана и Коломойского в 2014-2015 годах. Корбан был по решению суда заключен под стражу временного содержания. По-моему, два месяца посидел и только в обмен на то, чтобы покинуть Украину и пересидеть где-то, по-моему, он в Израиль уехал, вот его выпустили и не довели дело до суда с более серьезным приговором», – сказал эксперт.

«Так что вот эта борьба между центром и регионами или стильными муниципалитетами мегаполисов, киевским и харьковским тоже, когда Кернес еще был жив, особенно вот тогда. Вот, Корбан и Филатов, а в 2014-2015 году губернатором или главой администрации был сам Коломойский, Порошенко начинал. Тоже применяли такие квазизаконные или полузаконные методы, полу-деспотические, давайте назовем так. Тем более так и Янукович действовал в свое время тоже», – заявил Карасев.

Он подчеркнул, что таким образом президент, собрав всю власть в своих руках, может абсолютно игнорировать закон, принимая какие-либо решения.

«Это ахиллесова пята нашей конституционно-политической системы, которая часто превращает, особенно под влиянием разного рода внешних, а тем более, военных факторов, становится такой суперпрезидентской республикой. Где роль муниципалитетов, роль парламента и самое главное роль закона, верховенство закона, игнорируется вышестоящей властью на правах де-факто сосредоточения власти, полузаконного или паразаконного, в своих руках», – добавил украинский политолог.

Напомним, что Корбан был лишен украинского гражданства и его не пустили в страну. Также появилась информация о лишении украинского гражданства Коломойского, но он сейчас находится в Днепропетровске.