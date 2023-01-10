Карасев: ВСУ могут пойти на Киев 

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Поскольку Украина не в состоянии продолжать позиционную войну, она вынуждена бросать солдат в наступление.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас в наступлении будет решаться, кто возьмёт стратегическую инициативу, за кем будет перелом в этой войне. Поэтому Байден вчера и сказал, что сейчас критическая точка войны в Украине», – сказал Карасев.

«Так что все будут наступать. Уже сидеть в окопах никто не будет. Как показывает опыт Первой мировой войны, если солдаты долго сидят, они потом сами уходят. Но уходят не в сторону врага, а на свою столицу. Разбираться с политиками, которые их загнали в окопы», – резюмировал политолог.