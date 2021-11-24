Карасев: Зачем России вторгаться? Украина сама себя уничтожает

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Новости Украины

России нет никакого смысла идти войной на Украину, которая погрязла в междоусобной борьбе.

Об этом в эфире канала «Ukrlive» заявил киевский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если пики кризисных ситуаций в энергетике, в инфраструктуре приходятся на возможное наступление или вторжение РФ, то я не вижу смысла прямого вторжения. Потому что когда есть внутренняя война между или в средине политических элит между властью и оппозицией или между олигархами против других олигархов, между бывшими должностными лицами и нынешними должностными лицами, то зачем внешняя война?», – недоумевает эксперт.

«Внешняя война или постоянная внешняя агрессия только мобилизирует и консолидирует элиты или правящий класс, которые между собой борются в междоусобной войне. Поэтому если уж хочется транслировать подобный сценарий, то нужно более доказательно, более убедительно говорить о конкретных датах, о конкретных основаниях для такого вторжения», – заявил Карасёв.

Он считает, что сегодня прямое вторжение России просто невыгодно.

«А выгодно раскачивать эту ситуацию. Эта гонка угроз, которая идёт со стороны России, со стороны США, со стороны Британии, угроз для Украины, она только расшатывает ситуацию. Внутри тоже ситуация расшатывается и действиями власти, и действиями оппозиции, и другими вещами. Это всё главная угроза, потому что если мы будем слабые в середине, то не надо и внешней серьёзной агрессии», – резюмировал политолог.