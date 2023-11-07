Карасев: Залужного готовят к подписанию мира с Россией

Анатолий Лапин.  
07.11.2023 10:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Западу удобна кандидатура главкома ВСУ Валерия Залужного на должности президента страны, потому что он может стать человеком, который будет подписывать мирные договоренности с Россией.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западу удобна кандидатура главкома ВСУ Валерия Залужного на должности президента страны, потому что он...

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По мнению Карасева, критиковать Залужного при этом, не смогут ни «ястребы», ни сторонники мира.

«Мне кажется, что здесь может быть такая история: зреет решение, чтобы пойти на перемирие с русскими. Кто пойдет на это перемирие? Зеленский не пойдет, значит, пойдет Залужный. Запад эта модель устраивает. Потому что даже если Зеленский пойдет на перемирие, критика справа, со стороны нынешней оппозиции, обеспечена.

Потому что по отношению к Зеленскому есть презумпция со стороны этой радикальной части, презумпция недоверия – что бы ни делал, они все равно ему ничего не простят, найдут… А вот если Залужный подпишет, они его критиковать не будут. И те, кто за мир не будут критиковать, потому что они же за мир, и те, кто против мира, они не будут его критиковать, потому что он для них – герой», – заявил Карасев.

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