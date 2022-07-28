Карасев: «Запад денег дает по чайной ложке. Придется просить у России перемирия

28.07.2022  17:47 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Зерно, Политика, Россия, Украина, Финансы
Новости Украины

Украина была вынуждена пойти на сделку по зерну в Стамбуле, потому что у Украины катастрофически не хватает денег на войну, а тем более на контрнаступление.

Об этом на YouTube- канале «Iton tv» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина была вынуждена пойти на сделку по зерну в Стамбуле, потому что у Украины...

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«Украине очень важно было разблокировать порты хоть на какое-то время для зернового экспорта, поскольку Украина получит 5 миллиардов долларов дохода за это экспортное зерно.

Это какое-то финансовое послабление, потому что по оценке ключевых советников экономических Зеленского, у Украины в этом году будет серьёзный дефицит бюджета – планировали мы примерно 5-7% на этот год, а он будет 35. Это очень много. Поэтому надо хоть как-то компенсировать, потому что мы видим, что, несмотря, на все обещания, Запад по чайной ложке помогает.

Да, это сотни миллионов, и даже миллиард евро, но с учётом того, что скоро денег не станет для того, чтобы дальше вести войну, тем более освобождать территории. Цель такая поставлена верховным главнокомандующим для армии украинской. Вот, не будет денег», – сказал Карасёв.

Он добавил, что такая ситуация может вынудить украинский режим просить РФ перемирия.

«Обратите внимание, что этой сделке придавалось не очень в публичном отношении важное значение. Потому что со стороны России, подписал Шойгу, министр обороны, подписал и участвовал Эрдоган. И была встреча Шойгу с министром обороны Турции. А с украинской стороны всего лишь министр инфраструктуры Кубраков.

Многие обращали внимание на то, что это может быть прообразом будущей сделки между Украиной и Россией в Стамбуле уже по перемирию. Это могут сделать министр обороны Шойгу, главнокомандующий ВСУ Залужный или министр обороны. Ну и со стороны Турции или ООН кто-то может подтвердить своими полномочиями, своей подписью эту сделку», – предположил политолог.

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