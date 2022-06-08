Карасев: Запад начал готовить Украину к победе с… потерей регионов

08.06.2022  13:19 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Частичной победой Украины в нынешнем противостоянии с Россией может быть потеря нескольких регионов.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Частичной победой Украины в нынешнем противостоянии с Россией может быть потеря нескольких регионов. Об...

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По мнению Карасева, Запад уже понял, что Украине не одержать полной победы над Россией и стал готовить ее к примирению.

«Запад начинает, я вижу, где-то уже разномнения высказывать. Италия – одна позиция, Франция, Германия, что, может быть, надо как-то все. Или военную помощь надо [сокращать], акцент на гуманитарной помощи. У Америки, Британии, Польши, Балтии – свой подход. То есть есть некий кризис понимания, концептуальный кризис – что делать дальше, в каком русле двигаться, чтобы закончить войну или выйти из войны, или каким должно быть окончание этой войны», – считает эксперт.

«Можно потерять территорию, но главное не потерять страну. Это что, победа или поражение в нынешней ситуации? Вопрос не такой простой. Да, можно потерять территорию, условно говоря, Херсонскую область или Мариуполь. По Херсону будут еще возможности вернуть, в том числе и Россия может вернуть, а Мариуполь не вернут… Теперь уже все прекрасно понимают – окончательной победы, полной победы для всех не будет, полной победы над Россией», – заявил Карасев.

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