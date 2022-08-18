Карасев: Запад начал готовить Украину к поражению

Новости Украины

Западная пропаганда начинает вбрасывать информацию о том, что в будущем проигрыше Украины она виновата сама.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил известный киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, такие сообщения могут привести к тому, что объемы помощи Украине будут сокращены.

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«Уже неоднократно западная пресса, которая просто так ничего не делает, поднимает вопрос, что «мы вас предупреждали, вы не верили, значит, почему вы не верили?». И так далее. Мы начинаем оправдываться. Меня интересует другой вопрос в этой всей истории: чего это они все время нас начинают обвинять в том, что мы недооценили угрозу, что мы не послушались их предупреждений и так далее? У меня появляется тяжелый вопрос – а, может, они не хотят нам уже серьезно помогать и начинают думать о том, кто будет виноват, если не удастся нанести поражение России на поле боя? Задача же поставлена такая. А если эта задача или переносится на неопределенный срок, а пока она, как видим, не совсем решается, или не знают, как ее решать, или думают, как ее решить. Расширять ли рамки войны или оставить ее как она есть. Путин не собирается расширять рамки войны. Арестович сказал, что Путин нас любой ценой хочет на переговоры посадить. Правильно, потому что для него война – это инструмент посадить на переговоры и подписать такие соглашения, которые были бы выгодны ему… Когда они все больше и больше начинают говорить о том, что «мы вас предупреждали, а вы не готовы были», они уже начинают как бы говорить: «Ну, если что, то не мы виноваты, что мы вам там не помогли, а вы не слушались, вы не подготовились, поэтому вы потеряли Херсон и так далее, и так далее». Вот это меня больше всего беспокоит», – заявил Карасев.