Карасин рассказал о «красных линиях» для Украины

12.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Отказ киевского режима от диалога с республиками Донбасса может очень быстро привести к трагедии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил экс-заместитель МИД РФ Георгий Карасин, недавно возглавивший комитет по международным делам Совета Федерации.

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По его словам, в Киеве «до сих пор не понимают, что такое современное суверенное государство».

«Решения Киева импульсивны, не продуманны и зачастую противоречат друг другу. Вспомните Петра Порошенко. В феврале 2015 года в Минске после 17-часовых переговоров он подписал международный документ, который затем был одобрен резолюцией Совбеза ООН. То есть он должен, обязан был выполнять его. Нет, сразу же началось «это нас не устраивает, это мы не будем делать» и так далее. В «нормандском формате» продолжается то же самое», – сказал дипломат.

Также издание поинтересовалось, есть ли некие «красные линии», при пересечении которых Россия может признать независимость республик Донбасса.

«Мы можем месяцами и годами рассуждать о так называемых красных линиях и прикидывать варианты урегулирования. Но проблема в том, что заниматься этим с Киевом стало делом неблагодарным и опасным. Собственно, об этом говорят прошедшие шесть лет после подписания минских договоренностей», – подчеркнул глава комитета.

Он добавил, что задача международного сообщества и прежде всего участников «нормандского формата» настоять на выполнении того, чтобы было зафиксировано и подписано украинским президентом в феврале 2015 года, в том числе налаживание диалога с Донецком и Луганском.

«Без этого политическая расхлябанность Киева будет нарастать и может быстро привести к трагедии. Наша общая задача этого избежать. По-моему, всем стало понятно, что Россия не бросит в беде людей, проживающих в ДНР и ЛНР», – резюмировал Карасин.