Карасёв: Большинство Зеленского в новой Раде обернётся бунтом как у Макрона

15.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Партия Владимира Зеленского не получит большинства в новой Верховной Раде, для Украины опасно предоставлять всю полноту власти в руки окружения нового президента.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил киевский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ещё время есть, полтора месяца. Я думаю, что со «Слугой народа» не всё так просто, будут немножко они терять, монопартийное большинство у них не получится. Будет за 30%, но не 48%», – сказал Карасёв.

Он прогнозирует, что в новой Раде придётся создавать коалицию, причем, в интересах Запада – альянс партии Зеленского и проекта Святослава Вакарчука.

«Слуга народа» плюс «Батькивщина». Может такой быть вариант. Но соросовский проект – это чтобы «Голос» и «Слугу народа», Вакарчука», – утверждает Карасёв.

«Соросовский вариант знаете, какой будет? Там же так: земля, дальше приватизация, приватизация вот такая серьёзная, дальше труба по газу, или они могут нам помочь с русскими договориться по ГТС», – добавил эксперт.

Карасёв считает, что претензии «Слуги народа» на однопартийное большинство несут угрозу Украине.

«А у них есть партия? Чтобы быть монопартией, надо чтобы сначала партия была настоящая, у них есть структура хоть, организация какая-то или нет? …Мы же прекрасно понимаем, что это не партия в этом смысле, что это просто группа сторонников… Партия это одно, а фракция это другое», – сказал он.

«Это не дай Бог, если будет монопартия. Подождите, тогда что, вся власть будет в руках неопытной команды, которая рвётся на сцену? И как тогда быть? И которыми будут прикрываться наши партнёры западные и наши враги, когда решения будут принимать, когда они договорятся с ним, а потом – раз, приняли: «Демократия? Демократия. У вас же большинство есть? Есть». А там договорятся о нас. Ещё раз говорю, можно монопартию сделать, вот Макрон тоже сделал монопартию, он так жилеты получил. У нас жилеты тоже будут, если так», – резюмировал Вадим Карасев.