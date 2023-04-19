Карасёв: Цели контрнаступления максимальные – это Крым

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Украинские власти оказались в таком положении, что проводить контрнаступление, вне зависимости от его результатов, гораздо разумнее, чем не проводить его вообще до осенних выборов.

Об этом в эфире канала киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для наступления есть возможности, во-вторых, политические цели максимальные давно поставлены – это с освобождением Крыма. Другое дело… насколько они реалистичные, это уже другой вопрос. Но в политике должны ставить максимальные цели, в политике никто не должен ставить минимальные, потому что тогда это проигрышный вариант. Политика – это всегда игра по максимуму, другое дело получается – не получается. Но сейчас наступление нужно для того, чтобы усилить переговорные позиции Украины при переходе к военно-политической финализации войны. Или даже просто дипломатической финализации войны – обеспечить лучшие условия для переговоров и уже последующих сделок, компромиссов, урегулирований, мирных переговоров и так далее», – рассуждал Карасёв.

Он подчеркнул, что у властей нет иного выбора, кроме как проводить контрнаступление.

«Второе, с нынешних позиций будут критиковать – а почему можно было наступать, а вы сдались уже? Во-вторых, многое не устраивает сегодня нынешнюю власть, а оппозицию тем более, потому что 17% оккупировано и аннексировано. Не очень, скажем, хорошие исходные позиции для власти в случае последующего затухания конфликта, перевода в какую-то затухающую, тем более замороженную фазу, и трансформации этого в холодную войну. Поэтому – раз уже есть возможности и есть понимание и готовность военных следовать (военные тоже принимают решения, они говорят, что возможно, что нет), политикам сдаваться раньше наступления – это признание в какой-то степени поражения. А это значит – отказаться от победы, от стремления к ней», – умничал Карасев.