Карасёв: «Что Байден, что Трамп – это заморозка. Но есть критический для Украины нюанс…»
Оба кандидата на пост президента США так или иначе выступают за заморозку конфликта на Украине, каждый со своими нюансами, однако однозначно одно – тема поражения России сворачивается.
Об этом в эфире израильского «Iton.TV» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что Байден, что Трамп, судя по последней риторике, дело вели к той или иной заморозке войны. Ну, последняя небольшая партия F-16, мобилизованные – посмотрим как, это для того, чтобы продемонстрировать, что чудо-оружия уже нет. Потому что 20, даже 60, F-16 погоды не сделают. Так что в той или иной степени осенью приходилось бы в какой-то степени конфликт снижать, снижать интенсивность. А потом – развилка…
Или заморозка по «корейскому сценарию». Она ничего не меняет в сфере того, что Украина остаётся под влиянием Запада, она держит курс на вступление в НАТО, военная поддержка без членства в НАТО продолжается и даже усиливается, членство в ЕС, но война замораживается. Это вариант Байдена.
У Трампа может быть два варианта: либо такой, как у Байдена, что не входит в интересы России, либо – а вот это уже интересно!..», – сказал Карасёв.
И здесь он обратил внимание на возможного вице-президента Трампа сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.
«Именно об этом Джей Ди Вэнс говорил – не надо Украину в НАТО. Пусть остаётся нейтральной страной, мостом между НАТО, Западом и Россией. Это вариант внеблоковости, нейтралитета – что главное для России, судя по Стамбульским соглашениям, и по тому, что Россия постоянно к этому возвращается. Проблема территорий – не самое главное в этой войне.
Поэтому вряд ли в этой ситуации сейчас Байден может раскручивать эту линию победителя в войне против Путина. А это давно уже и Блинкеном сказано, что «Россия потерпела стратегическое положение». В общем, эта тема будет сворачиваться. А вот тема Трампа и послевоенного устройства Украины – будет разворачиваться», – рассуждал политолог.
Спасибо!
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