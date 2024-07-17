Карасёв: «Что Байден, что Трамп – это заморозка. Но есть критический для Украины нюанс…»

Вадим Москаленко.  
17.07.2024 22:55
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Оба кандидата на пост президента США так или иначе выступают за заморозку конфликта на Украине, каждый со своими нюансами, однако однозначно одно – тема поражения России сворачивается.

Об этом в эфире израильского «Iton.TV» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Оба кандидата на пост президента США так или иначе выступают за заморозку конфликта на...

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«Что Байден, что Трамп, судя по последней риторике, дело вели к той или иной заморозке войны. Ну, последняя небольшая партия F-16, мобилизованные – посмотрим как, это для того, чтобы продемонстрировать, что чудо-оружия уже нет. Потому что 20, даже 60, F-16 погоды не сделают. Так что в той или иной степени осенью приходилось бы в какой-то степени конфликт снижать, снижать интенсивность. А потом – развилка…

Или заморозка по «корейскому сценарию». Она ничего не меняет в сфере того, что Украина остаётся под влиянием Запада, она держит курс на вступление в НАТО, военная поддержка без членства в НАТО продолжается и даже усиливается, членство в ЕС, но война замораживается. Это вариант Байдена.

У Трампа может быть два варианта: либо такой, как у Байдена, что не входит в интересы России, либо – а вот это уже интересно!..», – сказал Карасёв.

И здесь он обратил внимание на возможного вице-президента Трампа сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.

«Именно об этом Джей Ди Вэнс говорил – не надо Украину в НАТО. Пусть остаётся нейтральной страной, мостом между НАТО, Западом и Россией. Это вариант внеблоковости, нейтралитета – что главное для России, судя по Стамбульским соглашениям, и по тому, что Россия постоянно к этому возвращается. Проблема территорий – не самое главное в этой войне.

Поэтому вряд ли в этой ситуации сейчас Байден может раскручивать эту линию победителя в войне против Путина. А это давно уже и Блинкеном сказано, что «Россия потерпела стратегическое положение». В общем, эта тема будет сворачиваться. А вот тема Трампа и послевоенного устройства Украины – будет разворачиваться», – рассуждал политолог.

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