20.02.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Колониальная демократия, Политика, Украина
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Карасёв дал Украине последние пять лет


У Украины осталось пять лет на то, чтобы измениться, в противном случае страна будет потеряна.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, если политика государства не будет изменена, то уже через короткое время промышленность и сельское хозяйство придет в необратимый упадок.

«Надо принимать решения. Еще пять лет, и мы просто потеряем. Мы Донбасс не вернем, через пять лет они просто привыкнут жить по-другому, все. Еще пять лет и авиа – все, космос – все, сельское хозяйство – сейчас землю продадим, будут латифундисты какие-то и не пикнем, потому что придут западные люди со своим порядком, полицией и так далее. И тогда будет настоящее полицейское государство», – заявил Карасев.

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