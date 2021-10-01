Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
01.10.2021 13:25 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Германия, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина, Энергетика
Просмотров:

Карасёв: Дорогой газ убил «евроатлантическую солидарность»

Новости УкраиныПолитики Германии вынуждены обеспечивать своих избирателей энергоносителями, поэтому они так или иначе будет укреплять...

Политики Германии вынуждены обеспечивать своих избирателей энергоносителями, поэтому они так или иначе будет укреплять отношения с Россией.

Об этом в эфире канала «Политека онлайн» заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Что бы там бы ни говорили про Запад, там правительства чувствительны по отношению к мнениям избирателей. Их там избирают. Да, можно спорить там по каким-то отдельным там моментам, но там – выборы. Если там будет мерзнуть бюргер какой-нибудь, ему будет холодно, или у него будут запредельные счета, он эту власть скинет и поставит какую-нибудь «Альтернативу для Германии»,  которая тут же договориться с Россией уже  о более длительных поставках и так далее.

Сейчас после выборов там в Германии ситуация достаточно интересная – как дальше будет меняться конфигурации немецкой элиты в плане востока. Для нас это тоже показательно, интересно. Это как раз кризис коллективной евроатлантической солидарности – «каждый за себя».

Это называется переход к эпохе национального эгоизма. Эгоизм доминирует, потому что, когда настроение эпохи – «не до жиру, быть бы живым», все вот эти все какие-то идеалистические, романтические соображения теряют свою силу и роль.

Поэтому добро пожаловать в этот новый мир, когда страны начинают окукливаться, возвращаться к себе», – сказал Вадим Карасев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть