Карасёв: Дорогой газ убил «евроатлантическую солидарность»

Политики Германии вынуждены обеспечивать своих избирателей энергоносителями, поэтому они так или иначе будет укреплять отношения с Россией.

Об этом в эфире канала «Политека онлайн» заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что бы там бы ни говорили про Запад, там правительства чувствительны по отношению к мнениям избирателей. Их там избирают. Да, можно спорить там по каким-то отдельным там моментам, но там – выборы. Если там будет мерзнуть бюргер какой-нибудь, ему будет холодно, или у него будут запредельные счета, он эту власть скинет и поставит какую-нибудь «Альтернативу для Германии», которая тут же договориться с Россией уже о более длительных поставках и так далее.

Сейчас после выборов там в Германии ситуация достаточно интересная – как дальше будет меняться конфигурации немецкой элиты в плане востока. Для нас это тоже показательно, интересно. Это как раз кризис коллективной евроатлантической солидарности – «каждый за себя».

Это называется переход к эпохе национального эгоизма. Эгоизм доминирует, потому что, когда настроение эпохи – «не до жиру, быть бы живым», все вот эти все какие-то идеалистические, романтические соображения теряют свою силу и роль.

Поэтому добро пожаловать в этот новый мир, когда страны начинают окукливаться, возвращаться к себе», – сказал Вадим Карасев.