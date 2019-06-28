Карасёв: Если Запад даст денежки, можно продолжать бойню

28.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украине не выгодно продолжать военный конфликт с Россией на нынешних условиях, когда Запад предоставляет Киеву крайне ограниченную помощь, однако при этом выкачивает ресурсы из бывшей советской республики.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Курс Порошенко заключался в вечной войне против России. Постоянно ее дразнить, троллить и так далее. Окей, многие нации воюют всю жизнь. Но надо понимать, ради чего воевать. Очень высокие издержки.

Если мы воюем только за то, чтобы быть в «западном клубе» или быть придатком Запада, при этом терять жизни, терять экономику – это одно.

Если мы воюем, но при этом Запад вкладывает сюда многомиллиардные инвестиции, а не вывозит деньги и рабочую силу, если он развивает нашу экономику, как было в Южной Корее, как было в Японии, в ФРГ, тогда еще можно воевать, несмотря на жертвы. А если мы все время «Россия агрессор», «Россия агрессор», но при этом кто-то обогащается, кто-то теряет своих детей и родственников…. Зачем тогда такая война?

Давайте искать другую стратегию отношений с Россией. Это не значит, что мы должны с ней целоваться взасос, это не значит, что мы должны дружить и говорить о братском народе, но воевать и при этом нести издержки физические, моральные, экономические невыгодно Украине», – заявил Карасев.