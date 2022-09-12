Карасёв: Готовимся к зимней войне. Ждём «Леопарды» для наступления на Крым
Украина планирует воевать долго, но без поставок танков именно западных образцов масштабное наступление крайне проблематично.
Об этом на You-Tube канале «Фабрика новин» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Карасев ответил на вопрос ведущей о том, сколько будет еще идти контрнаступление, и что для этого нужно.
«Довольно успешно можно идти и при такой помощи. Но если думать о большом наступлении в формате освобождения всех территорий, то понятно, я бы сказал пока ещё, необходимая, но недостаточная помощь.
Потому, что речь, если идёт про большое контрнаступление, по всей линии фронта, а не на отдельных её частях, нужно наступательное вооружение. Это танки, в первую очередь, западные. Потому что советские танки не решают ситуацию. Мы можем получить их там ещё от Польши, Словакии, Словении. Собрать с мира по нитке, как говорят.
Но это не решает вопроса. Поэтому не случайно перед встречей в Рамштайне министр обороны Резников говорил о том, что нам нужны западные танки. Так он и сказал. Речь шла про «Леопарды» немецкие. Пока ещё там есть заминка, но вопрос будет решён.
Во-вторых, чтобы идти в серьёзное наступление, большое, нужны ещё ВВС модернизированные. Нужны самолёты, нужна штурмовая авиационная и тактическая авиация. Это вертолёты военные. Пока ещё мы сделали эти заявки.
Кроме того, мы просили гаубицы. Почему ствольная артиллерия очень важна, потому что ракетную артиллерию можно сбить средствами ПВО. А по ствольной… Ну тут нету такого антидота, чтобы понизить эффективность поражения», – рассказал Карасёв.
«Проблема не в деньгах, проблема в самом качестве помощи. Можно знаете, на эти деньги форму, униформу, какие-нибудь приспособления. Хотя, как писала западная пресса, министр обороны Резников обращался к нашим партнёрам, чтобы они поискали форму, амуницию на зимних период. А это значит, что мы готовимся к зимнему сезону войны», – обратил внимание эксперт.
Карасёв выделил несколько причин осложнения наступления, и если они не будут решены, то дальнейшее наступление привет к большим жертвам.
«Очевидно, что задания поставлены какие? Освобождение Крыма, освобождение всех территорий. Очень сложно будет это сделать в ближайшее время. Тем более, с учётом тоже факторов, о которых я сказал: отсутствие авиации и танков. Потому что танки нападают. Артиллерия удерживает. Миномёты, «Джавелины», против танков оружие. А танки – мы наступаем.
Поэтому да, пока мы не получим достаточно помощи, понятно, что будет тяжело это сделать. Это только увеличивать жертвы украинцев и военных, солдат, офицеров», – отметил украинский политолог.
Спасибо!
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