Карасёв: Готовимся к зимней войне. Ждём «Леопарды» для наступления на Крым

Украина планирует воевать долго, но без поставок танков именно западных образцов масштабное наступление крайне проблематично.

Об этом на You-Tube канале «Фабрика новин» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Карасев ответил на вопрос ведущей о том, сколько будет еще идти контрнаступление, и что для этого нужно.

«Довольно успешно можно идти и при такой помощи. Но если думать о большом наступлении в формате освобождения всех территорий, то понятно, я бы сказал пока ещё, необходимая, но недостаточная помощь.

Потому, что речь, если идёт про большое контрнаступление, по всей линии фронта, а не на отдельных её частях, нужно наступательное вооружение. Это танки, в первую очередь, западные. Потому что советские танки не решают ситуацию. Мы можем получить их там ещё от Польши, Словакии, Словении. Собрать с мира по нитке, как говорят.

Но это не решает вопроса. Поэтому не случайно перед встречей в Рамштайне министр обороны Резников говорил о том, что нам нужны западные танки. Так он и сказал. Речь шла про «Леопарды» немецкие. Пока ещё там есть заминка, но вопрос будет решён.

Во-вторых, чтобы идти в серьёзное наступление, большое, нужны ещё ВВС модернизированные. Нужны самолёты, нужна штурмовая авиационная и тактическая авиация. Это вертолёты военные. Пока ещё мы сделали эти заявки.

Кроме того, мы просили гаубицы. Почему ствольная артиллерия очень важна, потому что ракетную артиллерию можно сбить средствами ПВО. А по ствольной… Ну тут нету такого антидота, чтобы понизить эффективность поражения», – рассказал Карасёв.