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13.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Донбасс, ЕС, Крым, Одесса, Россия, Русская Весна, США, Украина

Карасёв: Крым и Донбасс потеряли, но это не самое страшное для Украины


Несмотря на потерю Крыма и Донбасса, итоги Русской весны оказались не такими плохими для Украины, как могли быть, если бы не помощь Запада майданному режиму в Киеве.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается «Будапештского меморандума» и военных обязательств, военные обязательства там не прописаны были. Это раз. Во-вторых, все-таки, мы сохранили территориальную целостность.

Да, мы потеряли этот кусочек Донбасса, Крым. Но страна существует, а могло бы закончиться более трагически, между прочим, для территориальной целостности и суверенитета Украины. Я хорошо помню 14-й год, лето. Ситуация была такая стремная.

Но эти санкции, давление дипломатическое на Путина, другие каналы – и Меркель, и США, все-таки, привели к тому, что да, ввели войска, продолжается на части Донбасса, но побоялись идти дальше по Новороссии. Вы помните, 14-й год как говорили – Одесса, Новороссия, коридор на Приднестровье и так далее», – заявил Карасев.

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