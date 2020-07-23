Карасёв: «ЛДНР – бандиты и оккупанты, но не террористы»

23.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский политолог Вадим Карасёв в эфире телеканала Виктора Медведчука «112» поделился соображениями, почему республики Донбасса не следует называть «террористическими», особенно после того, как официальный Киев оконфузился, выполнив требования захватившего заложников в Луцке.

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«Вы вспомнили израильский опыт, – отметила ведущая Анастасия Марченко. – Там действительно людей в заложники берут, и этот тезис («с террористами не разговариваем» – ред.), и опыт нам приводили в пример постоянно, когда говорили про то, что мы не ведем переговоры с террористами, которые на оккупированных территориях сейчас существуют. Но и сейчас, действительно, переговоры с представителями самопровозглашенных тех регионов до сих пор не ведутся».

«Нет, подождите, мы можем называть их «террористами» (как угодно), но официально они не признаны террористами и, извините меня, в Европе не считают, что это какие-то террористические республики», – возразил Карасёв.

«Это сепаратисты – да, давайте назовем их так, хотя, если многие там говорят, что они хотели бы вернуться в Украину (по крайней мере, раньше), то и сепаратистами их назвать нельзя.

Знаете, я говорил об этом года два: «не надо будить лихо, пока оно тихо», не нужно называть их «террористами», они сюда не приходили делать теракты, мины закладывать где-то в урны, ни одного такого случая не было, чтобы кто-то с ЛНР и ДНР занимался террористическими актами в Украине», – подчеркнул политолог.

Он добавил, что, несмотря на то, что имели место инциденты с «диверсионными группами», на которых Украина возложила гибель взорванного в своём авто в 2017 году полковника Максима Шаповала, – это, «скорее, шпионские игры», так как это не касалось гражданских.

«Терроризм всегда направлен на гражданские жертвы, а не на военные цели, тут тоже, опять-таки, в политике, дипломатике и в таких вещах очень важно правильно определять слова. Кто они – «сепаратисты» – да! Или там «мятежники, незаконные вооруженные формирования, бандиты, наемники, оккупанты», но не «террористы».

Даже сегодня до сих пор это проблема отсутствия четкого понимания и понятия, кто они такие, влияет на сегодняшнюю политику, потому что, когда президент пишет пост «та сторона», он не хочет их называть прямо «оккупантами». Я считаю, что, может быть, и правильно, не нужно обострять отношения», – сказал Карасёв.

При этом политолог предпочёл умолчать, что подчиненные тому же президенту Зеленскому военные и спецслужбы используют в отношении ЛДНР термин «российские формирования».