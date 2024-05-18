Карасёв: На Западе осознали, что выиграть у России невозможно

Вадим Москаленко.  
18.05.2024 18:23
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Запад всё больше склоняется к компромиссному выходу из конфликта на Украине и всё меньше в этом отпускает роли Киеву. Об этом на канале «Вышка» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад всё больше склоняется к компромиссному выходу из конфликта на Украине и всё меньше...

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«Я вижу, как меняется на Западе представление о войне, я бы даже сказал, парадигма войны. Уже не говорят о том, что Украина готова к большому контрнаступлению с выходом на границы 1991 года, с освобождением территорий, и как минимум рекомендуют Украине более реалистические военные цели.

Утверждается новый нарратив, что выиграть у России невозможно, главная задача сейчас – это не дать Украине проиграть, усилить сдерживающие возможности Украины.

В связи с этим вывод. Всё больше и больше, наши западные военные и невоенные союзники, склоняются к тому, что пора искать возможные компромиссные варианты, возможные дипломатические методы. Условия для завершения войны как минимум созревают. Есть швейцарский вариант, есть китайский.

Сам Зеленский признал, что, хотя на Украину и не давят западные партнёры, но чувствует «атмосферу мира» в устах наших западных союзников. Очевидно, он имел в виду недавний визит Энтони Блинкена. Какое-то лёгкое разочарование от этого визита есть у нашего руководства», – подытожил политическую неделю Карасёв.

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