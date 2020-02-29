Карасёв: Надо воспользоваться уходом Суркова и обхитрить Кремль

29.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Команда Владимира Зеленского могла бы попытаться воспользоваться моментом ухода «ястреба» Владислава Суркова с должности куратора украинского направления и попытаться убедить Кремль согласиться на проведение выборов в ЛДНР без внесения пункта об особом статусе Донбасса в Конституцию Украины.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если есть желание и воля решить конфликт, значит выборы надо проводить, они могут быть проведены до конца этого года. «Не надо искать причины, ищите возможности» – причины мы всегда найдём, почему нельзя конфликт решить, потому что там сепаратисты, потому что там войска, потому что там не выведут, потому что и так далее. Тогда он никогда не решится, если мы будем только причины искать. А если мы хотим найти возможности решения конфликта, тогда мы говорим: да, есть такая проблема, но она решаемая.

Теперь, по выборам – могут быть. Сам Ермак сказал, что выборы могут быть. А знаете, почему они хотят, чтобы в октябре эти выборы были? Их можно совместить с общенациональными выборами в местные органы власти. И тут уже можно поиграть на том, что в Конституцию не надо вносить изменения по особому статусу, что это в рамках общей децентрализации.

Они сейчас, Офис президента и Ермак, щупают эту тему, они кидают это русским в Кремль, чтобы они тоже об этом подумали. Если сегодня возобладает менее ястребиная линия, не линия Суркова, а линия Козака, например, который намерен с Ермаком работать, может, Россия и пойдёт на этот компромисс», – заявил Карасёв.