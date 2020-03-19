Карасёв назвал Зеленского беспардонным Мойдодыром

19.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские власти на фоне впадающей в кризис страны призывают граждан оставаться в домах и соблюдать карантин, не оставляя никакой альтернативы. Между тем, людям надо как-то работать.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, который в своём видеообращении к украинцам по поводу ситуации с коронавирусом, со всеми подробностями призывал народ соблюдать личную гигиену, оставаться в домах и коротать время виртуальными путешествиями по онлайн-музеям Украины.

«Мне кажется, не дело президента говорить мойте руки и так далее, ну, что люди такие дети? Не президентское это дело, пусть ещё, как Супрун в Facebook писала, как есть и чем зубы чистить», – недоумевает политолог.

«За него потому и голосовали, что он такой, как все», – возразила телеведущая.

«Я думаю, что это голосовали – это было в другой жизни, сейчас надо уже новый парламент делать, потому что Кабмин поменяли, я думаю, он ещё будет менять. Потому что этот Кабмин не вытянет. Если коронавирус мы ещё проживём с минимальными потерями, то мы вползём в такой экономический кризис, что я не думаю, что это правительство справится.

И надо думать о правительстве какого-то национального доверия, какого-то антикризисного формата, где собрать бы лучших профессионалов, а не тех, которые там есть.

До сих пор в пожарном порядке находили министров, даже нету кадровой скамейки в стране, потому что не видят, в упор не видят, нет системы, которая бы заменяла или предлагала тех или иных профессионалов – на те или иные должности. Один отказался, другой уехал, а третьего быстренько нашли, проголосовали за него в парламенте», – заявил Карасёв.

«Люди пока уходят (на карантин – ред.), они нехотя уходят. Они говорят, чёрт с ним с этим коронавирусом, а где зарплаты получать? Людям надо дать альтернативу, а не учить их мыть руки перед едой. Дожили, что президент у нас говорит, что мойте руки. Или там соблюдайте правила гигиены. Да это не его дело, это санэпидемстанция или главный санитарный врач может сказать.

Президент считает остальных детьми, что они неспособны руки мыть? Или зубы чистить по утрам и вечерам. Он что, Мойдодыр?» – возмутился эксперт.