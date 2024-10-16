Карасёв: Не остановим сейчас русское наступление – помощи Запада больше не видать

Украина лишится львиной доли западной помощи, если не сможет убедить НАТО в возможности успешного наступления ВСУ.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стратегия Запада сейчас следующая, если они будут видеть, что ситуация на поле боя развивается по плохому сценарию и для Украины, и для Запада, существенно увеличивать помощь и надеяться на новое наступление в 2025 году не будут. Готовить наступление в 2025 году не будут, будут укреплять свой восточный фланг НАТО. Свои восточные рубежи.

Почему? Денег нет. Тут надо либо вложиться по полной в Украину, но для этого надо почувствовать, что Украина способна переломить ход войны. И хотя бы, чтобы линия фронта застыла. Но пока этого нет. Принимается такое решение: все ресурсы сейчас будут брошены на укрепление военного потенциала НАТО, особенно вот – стран Восточной и Центральной Европы и Германии. И второе, укреплять северный и восточный фланги», – сказал Карасев.