Карасёв: Не остановим сейчас русское наступление – помощи Запада больше не видать

Вадим Москаленко.  
16.10.2024 17:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 331
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина лишится львиной доли западной помощи, если не сможет убедить НАТО в возможности успешного наступления ВСУ.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина лишится львиной доли западной помощи, если не сможет убедить НАТО в возможности успешного...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Стратегия Запада сейчас следующая, если они будут видеть, что ситуация на поле боя развивается по плохому сценарию и для Украины, и для Запада, существенно увеличивать помощь и надеяться на новое наступление в 2025 году не будут. Готовить наступление в 2025 году не будут, будут укреплять свой восточный фланг НАТО. Свои восточные рубежи.

Почему? Денег нет. Тут надо либо вложиться по полной в Украину, но для этого надо почувствовать, что Украина способна переломить ход войны. И хотя бы, чтобы линия фронта застыла. Но пока этого нет.  Принимается такое решение: все ресурсы сейчас будут брошены на укрепление военного потенциала НАТО, особенно вот – стран Восточной и Центральной Европы и Германии. И второе, укреплять северный и восточный фланги», – сказал Карасев.

«Решение принято о формировании 49 бригад. Для НАТО, учитывая мобилизационный потенциал Европы, это достаточно большая цифра. И вот они будут размещены. Польша, Румыния – это ключевые форпосты, военные форпосты НАТО в Восточной Европе. Украина – некий такой рубеж, не входящий в НАТО, но увеличивающий их стратегическую глубину.

Поэтому сейчас решается все на поле боя. Если мы сможем выровнять ситуацию, сможем показать потенциал на наступление в 2025 году, могут пойти по такому пути, серьёзно довооружить Украину», – рассуждал он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть