14.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Карасёв: Ничтожной украинской «элите» глубоко плевать на собственную страну

Политики суверенных и независимых стран заботятся о позициях государства на годы вперёд, однако украинские «народные избранники» переживают только о славе и деньгах.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил киевский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Люди, допустим, большие страны, которые не только независимые, но и суверенные, там элита занимается страной, она думает о будущем страны на 50 лет.

Один момент такой. Россия, понятно, агрессор и так далее. Но концепция освоения Арктики была 15 лет назад уже. Они понимали, что Арктика, потому что потепление глобальное, Арктика – запасы энергетические… Дальше: соперничество за Арктику между Канадой, США, Россией и так далее – концепция есть, «работаем». Есть аналитические штабы, есть академические институты, есть профессура.

Когда эти люди преподавали и писали записки в ЦК, это же была школа аналитики настоящая. И в Москве она осталась, между прочим, ещё. Там тоже всякого много есть балласта, но эта школа осталась. И это надо понимать. У нас политики пришли для чего? За славой, за статусом, походить по эфирам, заработать», – отметил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть