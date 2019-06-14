Карасёв: Ничтожной украинской «элите» глубоко плевать на собственную страну

14.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Политики суверенных и независимых стран заботятся о позициях государства на годы вперёд, однако украинские «народные избранники» переживают только о славе и деньгах.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил киевский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди, допустим, большие страны, которые не только независимые, но и суверенные, там элита занимается страной, она думает о будущем страны на 50 лет.

Один момент такой. Россия, понятно, агрессор и так далее. Но концепция освоения Арктики была 15 лет назад уже. Они понимали, что Арктика, потому что потепление глобальное, Арктика – запасы энергетические… Дальше: соперничество за Арктику между Канадой, США, Россией и так далее – концепция есть, «работаем». Есть аналитические штабы, есть академические институты, есть профессура.

Когда эти люди преподавали и писали записки в ЦК, это же была школа аналитики настоящая. И в Москве она осталась, между прочим, ещё. Там тоже всякого много есть балласта, но эта школа осталась. И это надо понимать. У нас политики пришли для чего? За славой, за статусом, походить по эфирам, заработать», – отметил политолог.