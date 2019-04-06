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06.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
История, Политика, Россия, Украина
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Карасёв образумился в Москве? – «Украина никогда не была колонией России»

Украина никогда не была колонией России – республика, создающая ракеты, выводящая космические аппараты в космос, не может быть колонией. Об этом в эфире телеканала 112 заявил украинский политолог Вадим Карасев, как известно, также часто бывающий на ток-шоу в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, Украина гораздо больше стала похожа на колонию за годы независимости, а, особенно, в последнюю пятилетку.

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«Колонии космических ракет не строят. Вот, Украина строила космические ракеты, строила свои самолеты, строила свои автомобили. Она не была колонией, мы были империя-создающей нацией.

Да, Российская империя. Но без Украины не было бы Российской империи, кстати, Советского Союза без Украины. Потому что Украина развалила Советский Союз.

Мы – не колония в классическом варианте, когда есть метрополия, а колонию превращают в какой-то сырьевой придаток. А то, что мы за эти 30-ть лет и особенно за последние годы, превращаемся в сырьевой придаток, это более реальная колонизация, чем то, что было», – заявил Карасев.

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