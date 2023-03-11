Карасёв обрисовал ситуацию для Украины совсем не так радужно, как Зеленский

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Массовое применение ракет «Кинжал» в ходе последней атаки против объектов на Украине было демонстрацией России готовности повышать ставки на фоне заявлений Запада о планах по дальнейшему вооружению Киева.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Карасева, дальше может быть только ядерное оружие, но пока к такому противостоянию никто не готов.

«Что делает Россия? Она не только вчера била по инфраструктуре, но она и показала новые возможности, как может разворачиваться война, например, когда шесть «Кинжалов», гиперзвуковых ракет, небаллистической траектории – никакая ПВО не собьет – ни Patriot, ни другие. Это же тоже демонстрация: «Хорошо, давайте так, давайте будем накачивать». Причем, без ядерного оружия пока, по крайней мере, пока оно непопулярно в мире, никто не хочет этого делать. И кто первый это сделает, тот сразу проиграет. Проиграет не в военном, а в военно-политическом смысле», – заявил Карасев.

Он пояснил, почему НАТО вряд ли пойдёт на прямой конфликт с Россией – это развяжет руки Китаю.

Кроме того, в ходе продолжающейся СВО Украина не может надеяться на присоединение к Североатлантическому альянсу, полагает Карасев.

«Вступление в НАТО может быть только в оном случае – когда России не будет, или она будет побеждена, раздроблена, лежать в руинах политически, придет к власти Навальный, Ходорковский и «группа РБК» – может, Пономарев еще будет министром обороны, – только в таком случае. Потому что, когда вы берете в НАТО, вы должны воевать… Это совсем другой уровень, это война мировая, а тут уже и Китай может включиться. Тогда у Китая руки развяжутся для того, чтобы летальное оружие (передавать). Эти дипломатические все тонкости уйдут: «Мы помогаем – не помогаем, мы левой рукой помогаем» и так далее», – рассуждал Карасев.