05.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Колониальная демократия, США, Украина
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Карасёв объяснил, чем США держат Зеленского за фаберже


Президент Украины Владимир Зеленский повторяет политику своего предшественника Петра Порошенко, потому что не хочет попасть в «черный список» Госдепартамента США и боится преследования после окончания сроков полномочий.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Карасева, не поссорившись с американскими покровителями, Зеленский оставляет для себя возможность отступа в будущем.

«Делай то, что делал Порошенко, и у тебя тоже будут гарантии неприкосновенности»…

Мы тут удивляемся, почему он делает то, что и делает Порошенко, почему он работает в парадигме Порошенко – а зачем работать не в парадигме Порошенко, если можно потом попасть в «черный список» Госдепа или еще кого-нибудь?!

«А если я закончу президентскую каденцию, где я буду жить? Тут меня не любят, могут преследовать, мало ли что».

Знаете, судьба украинских президентов незавидна, между прочим. Не важно, справедлива или несправедлива. Так вот, если ты на хорошем счету, если ты хороший парень, тебе позволят поехать в Европу, поехать в Штаты, найти какой-то фонд, пристроят куда-нибудь. То есть, не бросят в беде после президентства.

Поэтому, чего дергаться?» – пояснил Карасев.

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