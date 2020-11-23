Карасёв объяснил, почему тотальная украинизация потерпела полный провал в молодёжной среде

23.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на тотальную украинизацию и введение языковых квот, украинская молодёжь всё равно предпочитает российское искусство, потому что качественной альтернативы ему нет.

Об этом эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог Вадим Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как я наблюдаю, украинские школьники, выходя на перемене, слушают русский рэп – Моргенштерна и всех русских рэперов, почему? Если украинское правительство так хочет вводить квоты, тогда создайте своих звёзд.

Французы, когда начали вводить квоты, лет тридцать-сорок назад, к примеру, в кино, так они начали стимулировать свой кинематограф, подчёркиваю, качественный кинематограф.

Мы что, не смотрели все эти фильмы, как «Прощай, полицейский», Лино Винтура и так далее. Также стали готовить своих рок- и рэп-звёзд, потому что музыку вы не запретите, молодёжь живёт музыкой. Поэтому это проблема не запретов», – отметил Карасёв.