Карасёв объяснил, зачем у Байдена говорят о переговорах с Путиным

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Вбрасывая в информационное пространство тезисы о том, что США готовы к переговорам с Россией, в Вашингтоне не стремятся ни к какому диалогу, лишь проводят дипломатическую дымовую завесу – чтобы показать свою непричастность на случай, когда начнётся новая эскалация.

Об этом в эфире канала «PolitБюро» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая спросила, возможна ли в ближайшее время встреча Путина и Байдена.

«Есть официальная информация от представителя совета нацбезопасности США Кирби, что Байден готов будет встречаться с Путиным, «если Россия проявит серьёзную готовность к переговорам». А как мы поймём, что Россия проявит готовность к переговорам? В принципе, она всегда заявляет, что готова», – уточнила модератор канала.

«Это дипломатическая уловка, – ответил Карасёв. – Если американская администрация и Байден соглашаются на план выйти к границам 24 февраля, для этого нужно наступление, для этого нужно дать наступательное оружие – танки, самолёты. То есть новый уровень контролируемой, управляемой, но эскалации на фронтах. Будут обвинять, например, США в том, что они пошли на новый виток эскалации? Поэтому, может быть, дипломатическая уловка состоит в том, что «а мы же предлагали Путину переговоры, а он не согласился, значит, мы пошли таким путём. А могли бы уже сейчас в конце декабря – начале января начинать уже какой-то дипломатический процесс без того, чтобы начинать новое наступление на фронте». Но на данном этапе перемирие, переговоры о перемирии, хотя бы о прекращении огня, не устраивают ни Россию, ни Украину. И Украина, и Россия готовятся к наступлению», – предположил эксперт.

Он отметил, что «перемирие» не устраивает ни одну из сторон.

«Путин сказал на коллегии Минобороны в тот же день, когда Зеленский летел в Вашингтон, что СВО будет продолжаться, и желательно к концу 2023 года её завершить, и планируется наступление. В частности, об этом сказал Шойгу. А наша позиция чёткая – нас не устраивает позиция, исходя из нынешнего фронта, нас не устраивает статус-кво, поэтому нам тоже надо наступать для того, чтобы освобождать оккупированные и аннексированные территории. Так что пока это всё туман… для дипломатического прикрытия – для того, чтобы обеспечить себе некие алиби на случай того, что контрагент или противник, или враг будет обвинять, например, Байдена в том, что Америка опять развязала ещё новый виток эскалации», – объяснил политолог.