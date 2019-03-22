Карасёв объявил зависимость Украины от Запада “высшим благом”

22.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Зависимость Украины от Запада – благо, обеспечивающее демократическое развитие бывшей советской республики, а окружение Петра Порошенко напрасно пытается перечить посольству США накануне выборов.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, комментируя критические высказывания генпрокурора Юрия Луценко в адрес посла США Мари Йованович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Меня беспокоит, что наша власть готова пойти на всё ради выборов, рискуя даже поссориться с американцами, или частью американского истеблишмента…Когда эта власть прозападная, фактически мы – клиенты США, и в то же время мы начинаем закручивать гайки и иногда огрызаться – кто повлияет на демократию на Украине, когда внутри тут будет всё забито, заглушено и зажато?

Хватит у нас внутренних общественных и гражданских ресурсов для того, чтобы отстоять ценности свободы, демократии и независимости?

Иногда зависимость от Европы и Америки давала шанс, что демократические преобразования медленно, но осуществляются. Тут надо было выбирать – либо внешняя зависимость, либо свобода, и иногда лучше внешняя зависимость ради свободы, демократии и благополучия», – сказал Карасев.

«Независимость – это правильная отформатированная зависимость. Например, у Японии нет своих энергетических ресурсов, они их импортирует. У них нет серьёзных вооруженных сил, потому что им запрещено ещё после Второй мировой войны, и фактически Америка, как военный союзник, является гарантом военной и стратегической безопасности Японии. Но можно ли сказать, что это страна полностью зависима, или она не независима? У меня язык не поворачивается сказать, что Япония – полностью зависимая страна», – рассуждает украинский политолог.