Карасёв оценил разумность российского плана – перенести взятие Киева на потом

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Если бы Россия взяла Киев в 2022-м году, националисты занялись бы терактами, и в центре украинской столицы взлетали на воздух супермаркеты, а на улицах шли перестрелки.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, российское руководство это понимало и решило действовать более тонко.

«Если бы они взяли Киев вот этими малыми силами в 22-м году, привезли сюда Януковича, думаете, что-то бы закончилось? Нифига! Была бы подпольная, партизанская диверсионная борьба. И я уверяю вас, сейчас, как бы то ни было, это мирный Киев, а вот чужая власть, привезенная на танках и БТРах, которую снесли в 14-м году, что, думаете, этот корпус стражей Майдана, активное меньшинство вооруженное, оно согласилось бы?.. Были бы взрывы в супермаркетах, как в Белфасте, например, городская война шла бы. Были бы еще какие-то полу-подпольные, перестрелки – были бы, уверяю вас. Путину это тоже не надо, это сложная задача. У него Грозный, маленькая Чечня, Кавказ остается, Дагестан. Представляете, иметь такую территорию, Правобережную, настроенную против оккупационной или марионеточной власти. Поэтому это не надо, надо как раз действовать более аккуратно», – заявил Карасев.