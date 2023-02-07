Карасёв: окончательный победитель в войне определится к лету

Юрий Коваленко .  
07.02.2023 20:14
  (Мск) , Одесса
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


Российская и украинская армия готовятся к крупному наступлению, которое случится в течение месяца и определит исход текущего противостояния.

Об этом в эфире телеканала «Град» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская и украинская армия готовятся к крупному наступлению, которое случится в течение месяца и...

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«Ставки очень высокие, потому что по результату наступлений, которые начнутся где-то в конце февраля-марте, и продолжатся до мая, будет очевидно, как будет заканчиваться война. В войне всегда нужно знать, когда и как её заканчивать», – рассуждал политолог.

Карасёв подчеркнул, что ни Запад, ни Украина якобы не собираются затягивать войну ещё и на 2024 год, а крупные сражения завершатся к началу лета.

«Большие военные действия могут завершиться к началу лета, а вообще вопрос о завершении войны к концу года будет решён. На 2024 год войну никто не собирается переносить – ни наши западные друзья, да и мы тоже устали, экономика всё-таки должна получить передышку», – решил Карасев.

«Но сейчас все готовятся к большому наступлению – и Россия, и мы. Формируя резервы, ударный кулак, получая тяжёлую бронетехнику и ожидая самолёты, чтобы пойти в решающий победный бой. По итогам весенне-летнего наступления 2023 года и будет всё решено», – резюмировал «аналитик».

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