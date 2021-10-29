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29.10.2021 13:58 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
День Победы, Дзен, проституция, Украина
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Карасёв оправдал отмену чествования героев Великой Отечественной на Украине

Новости УкраиныЧествование героев Великой Отечественной войны со временем останется лишь в России, на Украине эти...

Чествование героев Великой Отечественной войны со временем останется лишь в России, на Украине эти события трактуются иначе, а потому и мемориальные мероприятия уже в скором времени будут другими.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По Украине четыре войны было. С 39-го по 45-й год было четыре войны. Вторая мировая в 39-м году началась, в 41-45 Великая Отечественная, дальше национально-освободительная, УПА, эти все, которые против немцев и против Красной Армии, и еще Гражданская война, потому что УПА – там были украинцы, и Красная Армия – тоже были украинцы. Четыре войны.

Так что мы хотим? Мы должны и Вторую мировую чествовать, и Великую Отечественную войну.

Со временем, может быть, уйдет память поколений. Если государство не будет заниматься на государственном уровне политикой памяти в таком направлении, что у нас и Великая Отечественная война, и Вторая мировая война, то со временем забудут что-то. Забудут, что была Великая Отечественная война – пусть это Россия празднует, а мы будем праздновать Вторую мировую войну», – заявил Карасев.

Ранее Верховная рада исключила из законодательства формулировку «Великая Отечественная война», заменив ее на «Вторую мировую».

Власти Украины реабилитировали боевиков УПА – вооруженного крыла Организации украинских националистов, которая сотрудничала со спецслужбами гитлеровской Германии, а затем вела антисоветскую деятельность в координации со странами Запада.

Правящий на Украине режим навязывает населению вместо Дня Победы новую дату – «День примирения» с бандеровцами 8 мая, а также новый символ – красный мак – «по европейскому образцу».

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