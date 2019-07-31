Карасёв осознал: «Россию уже не купить за жвачку». А Украину?

31.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Надежды на развал России по примеру СССР тщетны – российская элита поняла, что Вашингтон никого за уступки не собирается принимать в западный клуб на равных.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Советском Союзе была немножко другая ситуация – там обменяли власть на собственность, поэтому элиты хотели поступить в западный клуб, хотели капитализма и получить равного места с Америкой.

Но сейчас российские и другие элиты увидели, что на равных с американцами не получается. Более того: хочешь быть равным – делай сильное государство, опять военную геополитику, тогда тебя будут не любить, но уважать.

Поэтому сегодня демонтаж просто невозможен, ведь российская элита по-другому настроена. Она поняла, что обмен власти на собственность ничего не решает. Джинсами не удивишь, жвачек наелись. Поэтому это всё – инерция предыдущего мышления», – сказал Карасёв.