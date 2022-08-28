Карасёв озвучил «самый плохой вариант» для Украины и США

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Новости Украины

После Ирака и Афганистана поражение на Украине для Вашингтона будет непоправимым репутационным ударом.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вариант может быть какой. Самый идеальный и хороший сценарий – это освобождение всех территорий, победа. Не просто не дать победить России, а победить Россию. То, что предлагают поляки и то, что Зеленский говорил на «Крымской платформе» и в обращении к украинцам. Вариант второй может быть. Самый плохой – это когда ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсон, Николаев, Одесса. Выход на Приднестровье. Приднестровье отрывается от Молдовы, Молдова уходит в Румынию и Гагаузия остается, она – тоже. Вот такой передел в юго-восточной Европе», – обрисовал ситуацию эксперт.

Он признал, что незыблемость границ в Европе разрушили ещё в 90-х во время балканских войн.

«Тогда мы теряем и Азовское и Черное море. На этом и решается задача Путина, отрезать нас от морей. Отрезание от морей, как в свое время Сербию отрезали от морей, только западники отрезали, это фактически и есть демилитаризация. Потому что мы уже военно-морской флот не можем иметь и так далее. Это самый плохой вариант и к этому надо быть готовым, чтобы не допустить его», – объяснял Карасев.

При этом он добавил, что поражение Украины в сражении с России будет большим ударом по репутации США за все подобные кампании американцев.

«Это же их вопрос решается. Да, мы можем сказать, что «мы защищаем демократические ценности Европы» и так далее. Но, по факту, это гегемониальная война. Если Россия выигрывает здесь, значит, Запад проигрывает. Ну, как американцы и Афганистан. Выскочили оттуда- проиграли, Ирак проиграли, еще и Украину проиграли? Знаете, какой урок гегемону, репутации и так далее? Поэтому думайте, товарищи», – призвал Карасев американских начальников.