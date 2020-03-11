Карасёв: План Запада по свержению Путина руками олигархов не сработал

11.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Крупные российские олигархи поняли, что им выгоднее иметь сильное государство, чем работать с Западом, который, вводя санкции в 2014 году, хотел их руками свергнуть Владимира Путина и развалить Российскую Федерацию.

Об этом в эфире телеканала UkrLife заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Запад так и не смог привлечь на свою сторону российских олигархов и заставить их «надавить» на Путина.

«Когда начался этот 14-й год, пошли санкции и так далее. А уже при Путине «Мюнхенская речь» была, они поняли одно, что российский правящий класс, в западный правящий класс не примут. А если примут, то только на вторых-третьих ролях. Полякам это можно, венграм можно, а вот россиянам – нет!

И, когда наступили санкции, они поняли, что не будет никакого консенсуса, не будет никакого принятия, что Россия никогда не будет своей на Западе. И никто с ними делить мир добровольно и по договору никто не будет.

Поэтому они поняли, что без сильного государства они уязвимы. Потому что те же Абрамович и так далее, – помните, как все говорили: «Вот, сейчас на олигархов надавят, а олигархи надавят на Путина, и тогда Россия падет». А они, наоборот, поняли одно, что государство – это твой защитник. Если не будет сильного государства, то вы никто – вас арестуют, на вас наложат какие-то санкции, экстрадирует и так далее», – заявил Карасев.