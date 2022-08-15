Карасёв поблагодарил западных хозяев за тотальный контроль Украины

15.08.2022  19:57 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Как только киевские власти сворачивают с заданного направления или начинают делать глупости, упиваясь очередными «перемогами», западные хозяева тут же возвращают украинцев на землю, что только способствует внутриполитической стабилизации Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Как только киевские власти сворачивают с заданного направления или начинают делать глупости, упиваясь очередными...

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«Роль глубинной элиты (на Украине – ред.) выполняют сейчас наши западные партнёры. Во-первых, они на страже демократии. Как только они видят на Украине какие-то авторитарные тенденции, сразу вижу, в западных СМИ появляются публикации, соответствующие предупреждения. В своё время это Politico, недавно Washington Post подряд две статьи, критика нашего Верховного главнокомандующего. Возможно, в чём-то неоправданная, но, тем не менее, тренд понятный, что война войной, а демократия по расписанию.

Наши западные партнёры с тревогой, если чувствуют какую-то авторитарную и неконкурентную политику, дают через СМИ советы или месседжы, сигналы. И думаю, кадровые советы могут быть даны нашими западными партнёрами, поэтому может и есть такое желание Залужного переместить, но наши западные партнёры вряд ли согласятся с тем, чтобы успешный главнокомандующий был сегодня переведён на другую работу», – нёс чепуху политолог.

«Я считаю, что это неплохо, пока есть такая страховочная элита, которая не даёт национальной, внутренней элите, которую иногда на волне победы, на триумфе победы, может заносить», – вещал Карасёв.

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